Vuelle | Felder botta a una mano La società | Ma sarà in campo

Il rinvio a domani, martedì, – palla a due alle 20,30 alla Vitrifrigo Arena contro Livorno – si può annoverare tra i veri colpi di fortuna. Visto che sarà anche il battesimo dell’aria per la formazione biancorossa. Questo perché il play americano Felder nell’allenamento di sabato ha preso un colpo ad una mano ed è uscito dal campo con un dito fasciato. La società non ha fatto sapere nulla e ha anche smentito l’infortunio, ma il play americano si è presentato con un dito. di bianco vestito alla partita del Bramante, sabato pomeriggio. Tra le cose simpatiche il fatto che non volevano nemmeno farlo entrare Felde, al palas perché nessuno lo aveva riconosciuto per cui inizialmente è stato invitato a recarsi al botteghino per acquistare il biglietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
