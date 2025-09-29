Voto nelle Marche come andarono le ultime elezioni | i risultati del 2020

Ancona, 29 settembre 2025 – La svolta storica dopo anni di amministrazioni di centrosinistra, un’ affluenza alle urne del 59,75% – il 10% in più rispetto alle elezioni del 2015 –, il Pd e il Movimento 5 Stelle che correvano separati. Così andarono le regionali del 2020 nelle Marche. Candidati e risultati delle elezioni regionali 2020 nelle Marche. Si votò il 20 e il 21 settembre. Il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, deputato ed ex sindaco di Potenza Picena, sostenuto da una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia e dalle liste civiche Civitas Civici e Movimento per le Marche, ebbe la meglio conquistando il 49,13% dei voti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Voto nelle Marche, come andarono le ultime elezioni: i risultati del 2020

