Voto locale Acquaroli si impone in cinque province su sei Ricci avanti solo ad Ancona

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei riscontri dei dati provenienti dalle singole province, con lo scrutinio complessivo regionale giunto all’80% circa, emerge come Francesco Acquaroli abbia vinto con margine in cinque province su sei, compresa quella di Pesaro dove ha accumulato un vantaggio di circa sei lunghezze e con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: voto - locale

Approvata in consiglio la mozione per una delegazione della polizia locale a Chieti Scalo: decisivo il voto della minoranza

Marche al voto, Meloni chiuderà la campagna per Acquaroli - La premier Giorgia Meloni dovrebbe tornare nelle Marche per la chiusura della campagna elettorale a supporto del fedelissimo Francesco Acquaroli, che cerca la conferma nella prima regione, insieme ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Voto Locale Acquaroli Impone