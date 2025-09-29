Vomero Parco Mascagna riaperto le giostrine dei bimbi già inagibili la rabbia delle mamme
Rotte le giostrine del Parco Mascagna al Vomero a 8 mesi dalla riapertura. Flores e Culiers (Fi): "Situazione di degrado vergognosa. Il Comune intervenga".
Napoli, Parco Minopoli aperto alle 18: ira e delusione al Vomero
I carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti in via Miano, ancora nei pressi del parco di #Capodimonte, per un uomo centrato da colpi d'arma da fuoco. Si tratta di un 33enne già noto alle forze dell'ordine. Quando gli hanno sparato, era in auto.
Vomero, "Parco Mascagna riaperto, le giostrine dei bimbi già inagibili" la rabbia delle mamme - Rotte le giostrine del Parco Mascagna al Vomero a 8 mesi dalla riapertura.
Vomero. Parco Mascagna, grosso ramo si abbatte al suolo - Nella notte, nel Parco Mascagna al Vomero, un grosso ramo si è spezzato improvvisamente, rovinando al suolo e creando allarme tra i residenti.