Vomero Parco Mascagna riaperto le giostrine dei bimbi già inagibili la rabbia delle mamme

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rotte le giostrine del Parco Mascagna al Vomero a 8 mesi dalla riapertura. Flores e Culiers (Fi): "Situazione di degrado vergognosa. Il Comune intervenga". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vomero - parco

