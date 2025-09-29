Volterra oltre 300 moto in piazza dei Priori per il raduno Harley-Davidson

Successo a Volterra per la terza edizione del raduno Harley-Davidson delle Colline Pisane, che ha animato il centro storico domenica 28 settembre, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Volterra, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

volterra oltre 300 motoVolterra, oltre 300 moto in piazza dei Priori per il raduno Harley-Davidson - Oltre 300 moto hanno invaso Piazza dei Priori, regalando uno spettacolo unico fatto di motori rombanti, sorrisi, tradizione e condivisione. Scrive pisatoday.it

