Volley sarà festa al Quirinale | azzurri e azzurre da Mattarella
Quinto titolo mondiale per gli azzurri. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre. “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”. Il Quirinale si è messo in contatto col Presidente del CONI Luciano Buonfiglio per far pervenire alla federazione, alla squadra e allo staff i rallegramenti del Capo dello Stato. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: volley - festa
Volley, i premi individuali e il Dream Team della Nations League: De Gennaro MVP! Festa per quattro azzurre
Volley, i premi individuali e il Dream Team della Nations League: MVP al capitano dei campioni, due azzurri in festa
Altino in festa: Dalila Marchesini e Adji Ndoye campionesse del mondo Under 21 di volley
Le Pink Panthers trionfano nel “1° Trofeo Città di Latisana”! Davanti al nostro pubblico il precampionato si chiude nel migliore dei modi: vittoria 3-1 contro il Calcit Volley e festa con la presentazione della squadra, del Settore Giovanile e delle nuove divise - facebook.com Vai su Facebook
Volley, sempre volley: l’Italia balla sul mondo. E Mattarella invita gli azzurri al Quirinale - 1 alla Bulgaria vale il quinto titolo mondiale, il secondo consecutivo. Secondo repubblica.it
Festa per gli azzurri, Mattarella: 'Vi aspetto al Quirinale' - Una festa azzurra con abbracci, lacrime di gioia, i saluti dei giocatori alle telecamere e le urla di gioia dei tifosi: avviene tutto quando, alla Asia Arena di Manila, Simone Anzani schiaccia a terra ... Lo riporta ansa.it