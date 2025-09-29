Volley l’Italia giocherà gli Europei in casa da Campioni del Mondo! In palio un pass per le Olimpiadi
L’Italia ha conseguito risultati strabilianti nelle ultime quattro stagioni: ha vinto i Mondiali nel 2022 e nel 2025 e gli Europei nel 2021, ha perso la finale della rassegna continentale nel 2023, ha chiuso le Olimpiadi di Parigi 2024 al quarto posto e ha disputato l’atto conclusivo della Nations League 2025. Una serie di successi e di grandi prestazioni rimarchevoli da parte dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che si sono fatti trovare sempre pronti per le grandi occasioni e hanno firmato uno splendido back-to-back in ambito iridato. La nostra Nazionale tornerà in campo la prossima estate, con il chiaro obiettivo di continuare a festeggiare: si incomincerà con la Nations League, ma l’evento più importante dell’annata agonistica sarà rappresentato dagli Europei 2026 di volley maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il volley è SOLO ITALIA! Campionesse del mondo nel femminile il 7 settembre Campioni del mondo nel maschile il 28 settembre Grazie ragazze, grazie ragazzi: è un DOMINIO Mondiale dell'ITALIA!
Italia regina del volley: il doppio oro mondiale che riscrive la storia
