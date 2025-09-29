Volley Italia già qualificata ai Mondiali 2027! Gli azzurri difenderanno il titolo in palio 3 pass olimpici

L’Italia si è qualificata di diritto ai Mondiali 2027 di volley maschile. Il nuovo regolamento prevede che i detentori del titolo iridato siano automaticamente presenti alla successiva edizione della manifestazione, senza dover passare da preliminari e ranking di vario genere: i Campioni del Mondo avranno il diritto di difendere il trofeo tra un paio di anni. Il benefit è arrivato vincendo il torneo andato in scena nelle Filippine, l’affermazione nella finale contro la Bulgaria per 3-1 ha portato in dote anche il pass per i prossimi Mondiali. Al momento non si conoscono ancora le date esatte (ma sarà chiaramente a fine estate), d i sicuro si giocherà in Polonia: i ragazzi del CT Fefé De Giorgi torneranno nel Paese dove hanno trionfato nel 2022, quando sconfissero proprio i padroni di casa nell’atto conclusivo disputato a Katowice. 🔗 Leggi su Oasport.it

