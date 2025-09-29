Volley Italia già qualificata ai Mondiali 2027! Gli azzurri difenderanno il titolo in palio 3 pass olimpici
L’Italia si è qualificata di diritto ai Mondiali 2027 di volley maschile. Il nuovo regolamento prevede che i detentori del titolo iridato siano automaticamente presenti alla successiva edizione della manifestazione, senza dover passare da preliminari e ranking di vario genere: i Campioni del Mondo avranno il diritto di difendere il trofeo tra un paio di anni. Il benefit è arrivato vincendo il torneo andato in scena nelle Filippine, l’affermazione nella finale contro la Bulgaria per 3-1 ha portato in dote anche il pass per i prossimi Mondiali. Al momento non si conoscono ancora le date esatte (ma sarà chiaramente a fine estate), d i sicuro si giocherà in Polonia: i ragazzi del CT Fefé De Giorgi torneranno nel Paese dove hanno trionfato nel 2022, quando sconfissero proprio i padroni di casa nell’atto conclusivo disputato a Katowice. 🔗 Leggi su Oasport.it
Volley, Italia campione. Buonfiglio: "Impresa storica". Invito di Mattarella al Quirinale - Nemmeno il tempo di alzare la coppa del secondo Mondiale della storia dell'Italvolley femminile, che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva già invitato la Nazionale di Velasco al ... Scrive sport.sky.it