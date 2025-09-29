L’Italia maschile della pallavolo si conferma un movimento dal respiro ampio e dalla qualità diffusa. Non è un caso che, dal 2001 a oggi, la Nazionale abbia saputo mettere in bacheca trofei prestigiosi come un Europeo e due Mondiali, dando la sensazione di avere sempre un gruppo solido su cui contare. Il rovescio della medaglia, però, è il rischio che le vittorie dei giocatori più affermati finiscano con l’oscurare chi, dietro le quinte, sta crescendo e maturando. Una generazione nuova, che sta iniziando a bussare con decisione alla porta della Nazionale maggiore e che nel giro di uno o due anni potrebbe essere pronta per un salto definitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, da chi riparte l’Italia verso Los Angeles 2028: gruppo ancora giovane, ma alcuni innesti sono già pronti