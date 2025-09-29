Volevo Essere un Duro di Lucio Corsi miglior videoclip dell’anno
Milano, 29 set. (askanews) – Sarà Lucio Corsi a ricevere, il 2 ottobre, il riconoscimento come miglior videoclip italiano dell’anno della nona edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del videoclip che si terrà a Ravenna dal 2 al 4 ottobre 2025. Il premio, assegnato ogni anno dall’Academy del Festival, composta da alcuni tra i più autorevoli giornalisti, critici musicali e professionisti del mondo dello spettacolo, premierà l’originalità, la forza narrativa e la qualità artistica del videoclip di “Volevo Essere un Duro”, diretto da Tommaso Ottomano e pubblicato da Sugar Music. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
