Quale sarà il sapore dell’hamburger più caro del mondo? Un piatto così economico può arrivare a costare 9.440 euro? Ebbene la risposta alla prima domanda non possiamo darla perché mai abbiamo assaggiato l’hamburger servito da Bosco Castro alias BdeViking. Il cuoco-influencer ha una stekhouse a Cabrera de Mar, non lontano da Barcellona, che si chiama Aupa. La risposta alla seconda domanda è “sì” e si tratta dell'” hamburger più costoso del mondo “. Ora, anche se uno avesse disponibilità e volesse spendere 9.440 euro per mangiarlo, non è detto che ci riesca perché questo privilegio – poniamo che lo sia, diamo per scontato che sia un panino paradisiaco – viene concesso solo a chi viene selezionato da Bosco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volete mangiare l’hamburger più caro del mondo a 9.440 euro? Dovete superare una ‘selezione’ e, in caso toccasse a voi, non potrete parlarne (né fotografare il piatto)