Void Rivals l’Energon Universe tra le stelle

More than meets the eye Venivano presentati così i Transformers nella serie animata cult degli anni '80, dando vita a un simbolo della pop culture che sembra non volersi arrestare. Non pago di reboot cinematografici, l'universo degli Autobot è tornato alla carica anche nel comparto fumettistico, dove il franchise si è espanso al punto di inglobare un'altra IP forte degli anni '80, i G.I.Joe. Affidata alle cure del rinnovatore per eccellenza del fumetto contemporaneo, Robert Kirkman, questo nuovo universo battezzato Energon Universe si è imposto come una ventata di innovazione del canone degli heroes in disguise, grazie a un punto di partenza che non vede come protagonisti Optimus Prime e soci, ma una coppia di personaggi completamente nuovi, che sono al centro di Void Rivals.

