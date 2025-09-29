Vogliono rifare la Coppa Cobram 80 persone si iscrivono poi finisce peggio di Fantozzi

La corsa, omaggio alla celebre scena di Villaggio, è stata cancellata con una mail nella notte perché non aveva ottenuto i permessi della Questura di Roma. L'organizzatore si difende: "Non è dipeso da me, rimborso tutti". Nei 45 euro di iscrizione frittatona di cipolle, birra gelata e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

