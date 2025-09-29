Voglio entrare con mio figlio | aggredisce infermieri nel Pronto Soccorso di Roccadaspide

Ha preteso di entrare con il figlio minorenne nelle aree riservate del Pronto Soccorso e, al rifiuto del personale, ha perso il controllo: ha sferrato un pugno contro i vetri del triage, mandandoli in frantumi, e ha aggredito due infermieri. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it