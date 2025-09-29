Vogliamo ridurre del 30% il traffico e del 40% lo smog
Michele Campaniello, assessore alla nuova mobilità del Comune di Bologna, la città sta vivendo una profonda trasformazione in termini di viabilità. In che modo il progetto del tram si inserirà in questo scenario? "Il Pums della città di Bologna prevede importanti finalità. Fra queste la riduzione del 30% del traffico urbano e la riduzione del 40% delle emissioni gas climalteranti. Per raggiungere questi traguardi sono previsti numerosi interventi, in primis il progetto del tram, cioè l’intervento principale su cui stiamo continuando a lavorare con grande attenzione". Quali saranno i benefici? "Parliamo di 22,5 chilometri di rete per una trasformazione senza precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
"Subito le Zone 30 per rallentare il traffico" - Da tempo i cittadini e la Consulta di quartiere chiedono che vengano prese misure per ridurre la velocità, istituendo zone ... Lo riporta ilgiorno.it
Roma, il Centro storico da settembre diventerà "Zona 30": traffico limitato a 30 km all'ora - Da settembre il Centro storico di Roma sarà trasformato in una grande “Zona 30”, con il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h. Come scrive rainews.it