Vlahovic via dalla Juve strada tracciata | tempistiche e modalità del suo addio alla Vecchia Signora cosa succederà nei prossimi mesi

Vlahovic via dalla Juve, la strada sembra ormai tracciata: emergono dettagli importanti per quanto riguarda tempistiche e modalità dell’addio. Il futuro di  Dusan Vlahovic  alla  Juventus  sembra essere sempre più lontano da  Torino. Secondo quanto riportato dall’esperto di  calciomercato   Nicolò Schira, l’attaccante serbo, classe 2000, sarebbe pronto a fare le valigie e a lasciare la  Vecchia Signora  al termine della stagione in corso. Il giocatore, legato al mercato Juve  da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è pronto a fare le valigie. Una partenza che infiammerà il  calciomercato  estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

