Vlahovic via dalla Juve strada tracciata | tempistiche e modalità del suo addio alla Vecchia Signora cosa succederà nei prossimi mesi

Vlahovic via dalla Juve, la strada sembra ormai tracciata: emergono dettagli importanti per quanto riguarda tempistiche e modalità dell’addio. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra essere sempre più lontano da Torino. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’attaccante serbo, classe 2000, sarebbe pronto a fare le valigie e a lasciare la Vecchia Signora al termine della stagione in corso. Il giocatore, legato al mercato Juve da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è pronto a fare le valigie. Una partenza che infiammerà il calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve, strada tracciata: tempistiche e modalità del suo addio alla Vecchia Signora, cosa succederà nei prossimi mesi

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve

