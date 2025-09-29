Vlahovic Juve testa bassa e lavoro in palestra per il serbo | la reazione social dopo le ultime prestazioni negative Ecco cosa ha scritto – FOTO
Vlahovic Juve, testa bassa e lavoro in palestra per il serbo: la FOTO pubblicata dall’attaccante, ecco cosa ha scritto. Una risposta da campione, affidata al lavoro e non alle parole. Dopo la prestazione opaca offerta da subentrato nel pareggio contro l’ Atalanta, Dusan Vlahovic ha scelto Instagram per mandare un messaggio chiaro a tutto l’ambiente della Juventus: la sua testa è già rivolta al futuro, al riscatto immediato. L’attaccante serbo ha pubblicato una storia social che lo ritrae in palestra, impegnato in un intenso allenamento con i pesi. Un’immagine che, in vista del match contro il Villarreal, vale più di mille dichiarazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
