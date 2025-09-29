Vlahovic Juve gestione saggia da parte di Tudor | ecco come verrà impiegato il serbo nella trasferta sul campo del Villarreal La strategia

Vlahovic Juve: il serbo partirà ancora dalla panchina contro il Villarreal, Tudor lo considera una risorsa preziosa da utilizzare a partita in corso. La Juventus di Igor Tudor si prepara per la decisiva trasferta di Champions League contro il Villarreal, e le scelte del tecnico croato per l’attacco sono ormai definite. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti serbo Dusan Vlahovic sarà destinato nuovamente alla panchina. Tudor ha infatti scelto di preferire il canadese Jonathan David per guidare l’attacco della Vecchia Signora dal primo minuto, relegando il serbo a un ruolo da subentrato per la gara europea di mercoledì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

