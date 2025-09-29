La Juve non smette di pensare a Tonali, ma Vlahovic può essere la carta per un altro affare con il Newcastle Concluso il mercato estivo con un nulla di fatto, Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus, avendo pure un ottimo impatto nell’inizio di stagione bianconero. Ma se da un lato, adesso il serbo è pienamente in causa e può certamente tornare utile, dall’altro non si può smettere di pensare a quello che sarà il suo futuro, anche perché la permanenza, a lungo termine, è comunque da escludere. Di rinnovo non si parla più da tempo, l’addio sarà inevitabile. Per capitalizzare almeno un po’ la sua partenza, la Juventus sta pensando alla cessione a gennaio e per questo è aperta a contatti dall’estero. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Vlahovic al Newcastle con lo scambio: ma non per Tonali