Viviano contro tutti | Hanno sbagliato Conte e De Bruyne ecco perché

Emiliano Viviano alla sostituzione di De Bruyne in Milan-Napoli: ecco che cos'è successo e cosa doveva fare Antonio Conte L'episodio chiave della quinta giornata di Serie A è stata la sostituzione di De Bruyne al 72esimo. Il calciatore belga è uscito dal campo, nervosissimo contro il tecnico, perché voleva restare sul terreno di gioco e pareggiare contro il Milan. Aveva anche segnato poco prima su calcio di rigore, però dopo una partita giocata sottotono. Antonio Conte ha tolto il belga all'interno di una tripla sostituzione, per mettere forze fresche e provare a dare una scossa alla squadra.

