Vittorio Sgarbi torna a mostrarsi in pubblico dopo i problemi di salute e la malattia che lo ha portato anche a un ricovero ospedaliero per depressione. Il critico d’arte ha votato domenica a San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove ha la residenza e dove si vota anche oggi fino alle 15 per le Regionali 2025, e ha pubblicato le foto sui social. “Più marchigiano di un marchigiano”, ha scritto Sgarbi in un post su Instagram a corredo delle immagini che lo mostrano al seggio. “Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITTORIO SGARBI (@vittoriosgarbi) Sgarbi: la malattia e il litigio con la figlia Evelina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vittorio Sgarbi vota nelle Marche, prime foto dopo la malattia