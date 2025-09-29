Vittorio Sgarbi va a votare e pubblica le prime foto dopo il ricovero Sono più marchigiano di un marchigiano…

“Mi sento più marchigiano di un marchigiano.”. Vitt orio Sgarbi, da qualche settimana dimesso dalla clinica nella quale era stato ricoverato per una depressione, ieri sera si è recato alle urne nel comune di San Severino Marche, dove ha fissato la sua residenza dal 2017, per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del consiglio delle Marche. Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato presso la sezione numero 9. Ad accoglierlo al suo arrivo in città è stato il sindaco, Rosa Piermattei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vittorio Sgarbi va a votare e pubblica le prime foto dopo il ricovero. “Sono più marchigiano di un marchigiano…”

