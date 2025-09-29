Vittorio Sgarbi torna in pubblico per il voto nelle Marche | prime foto dopo il ricovero per depressione
Sgarbi si è recato alle urne nella giornata di ieri per le Regionali a San Severino Marche dove risiede e ha condiviso sui social le foto dopo mesi di assenza dalla scena pubblica Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico dopo mesi di silenzio dettati da malattia e ricovero. Il critico d'arte si è recato al seggio elettorale di San Severino Marche - luogo in cui risiede fin dal 2017 - per votare alle elezioni regionali. È stato proprio lui a condividere sui social le fotografie del momento, accompagnando il gesto con la frase: "Più marchigiano di un marchigiano". Diversamente da come ci aveva abituati, la scena stavolta è più sobria, priva di artifici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
