Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo il ricovero Va a votare nelle Marche Più marchigiano di un marchigiano

San Severino Marche (Macerata), 29 settembre 2025 - Vittorio Sgarbi è tornato in pubblico dopo i problemi di salute che lo hanno colpito negli ultimi tempi e anche dopo gli attriti con la figlia Evelina che ha presentato un'istanza convinta che suo padre abbia bisogno di un amministratore di sostegno.  Sgarbi si è recato alle urne nel comune di San Severino Marche, dove ha fissato la sua residenza dal 2017, per votare alle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta e del consiglio regionale.  Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall'avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato presso la sezione numero 9. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

