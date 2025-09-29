Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo depressione e ricovero | al voto nelle Marche e condivide le foto sui social
Il critico d'arte ha votato a San Severino Marche, dove risiede: «Più marchigiano di un marchigiano». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
REGIONALI | Vittorio Sgarbi al seggio. "Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l'appassionata sindaca Rosa Piermattei" scrive su X. Appare dimagrito dopo il lungo ricovero ospedaliero. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Dopo malattia e depressione, Vittorio Sgarbi torna in pubblico: alle urne dopo il ricovero, con aspetto molto cambiato - Il critico d’arte, 72 anni, era sparito dalle scene negli ultimi mesi per affrontare una fase delicata segnata da diversi ... Lo riporta gossip.it
Vittorio Sgarbi torna in pubblico: la prima foto sconvolgente dopo la depressione - Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo mesi di silenzio: le prime immagini al seggio nelle Marche preoccupano i fan. Come scrive donnaglamour.it