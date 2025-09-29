Vittorio Sgarbi riappare in pubblico per il voto nelle Marche | Io incapace? Niente di più falso

Feedpress.me | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il critico d’arte e sindaco di Arpino (Frosinone) Vittorio Sgarbi si è recato ieri alle urne nel Comune di San Severino Marche (Macerata) per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del Consiglio delle Marche. Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato nella sezione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

vittorio sgarbi riappare in pubblico per il voto nelle marche io incapace niente di pi249 falso

© Feedpress.me - Vittorio Sgarbi riappare in pubblico per il voto nelle Marche: "Io incapace? Niente di più falso"

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno

vittorio sgarbi riappare pubblicoVittorio Sgarbi riappare in pubblico per il voto nelle Marche: "Io incapace? Niente di più falso" - Il critico d’arte e sindaco di Arpino (Frosinone) Vittorio Sgarbi si è recato ieri alle urne nel Comune di San Severino Marche (Macerata) per esprimere il ... Riporta msn.com

vittorio sgarbi riappare pubblicoVittorio Sgarbi riappare in pubblico per votare dopo il ricovero in ospedale - Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei»: lo scrive sui suoi canali social Vittorio Sgarbi pubblicando alcune sue foto mentre inserisce la s ... Scrive corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Sgarbi Riappare Pubblico