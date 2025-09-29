Vittorio Sgarbi riappare in pubblico per il voto nelle Marche | Io incapace? Niente di più falso
Il critico d’arte e sindaco di Arpino (Frosinone) Vittorio Sgarbi si è recato ieri alle urne nel Comune di San Severino Marche (Macerata) per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del Consiglio delle Marche. Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato nella sezione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi
Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni
Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”
“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno
REGIONALI | Vittorio Sgarbi al seggio. "Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l'appassionata sindaca Rosa Piermattei" scrive su X. Appare dimagrito dopo il lungo ricovero ospedaliero #ANSA - X Vai su X
La nuova foto di Vittorio Sgarbi: il critico d'arte riappare (molto dimagrito) dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Sgarbi riappare in pubblico per il voto nelle Marche: "Io incapace? Niente di più falso" - Il critico d’arte e sindaco di Arpino (Frosinone) Vittorio Sgarbi si è recato ieri alle urne nel Comune di San Severino Marche (Macerata) per esprimere il ... Riporta msn.com
Vittorio Sgarbi riappare in pubblico per votare dopo il ricovero in ospedale - Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei»: lo scrive sui suoi canali social Vittorio Sgarbi pubblicando alcune sue foto mentre inserisce la s ... Scrive corrieredellacalabria.it