Vittorio Sgarbi riappare in pubblico per il voto nelle Marche | Io incapace? Niente di più falso

Il critico d’arte e sindaco di Arpino (Frosinone) Vittorio Sgarbi si è recato ieri alle urne nel Comune di San Severino Marche (Macerata) per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del Consiglio delle Marche. Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato nella sezione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

