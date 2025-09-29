Vittorio Sgarbi riappare in pubblico dopo la depressione | le foto che fanno discutere

Dopo mesi di silenzio, Vittorio Sgarbi torna in pubblico visibilmente cambiato: ecco cosa è successo al noto e controverso critico d’arte Vuoi sapere cosa succede davvero dietro le quinte quando un personaggio pubblico sparisce nel silenzio? La storia di Vittorio Sgarbi è un viaggio nella fragilità, nella forza di reagire e nella volontà di mostrarsi umano, anche quando tutto sembra crollare. Dopo mesi di assenza, il celebre critico d’arte è tornato a farsi vedere. È riapparso a San Severino Marche, la sua residenza dal 2017, per votare alle elezioni regionali. Le immagini che lo ritraggono mentre inserisce la scheda nell’urna hanno fatto subito il giro del web. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Vittorio Sgarbi riappare in pubblico dopo la depressione: le foto che fanno discutere

