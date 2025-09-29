Vittorio Sgarbi le foto al seggio e la reazione della figlia Evelina | Triste e dispiaciuta

Le recenti apparizioni pubbliche di Vittorio Sgarbi hanno sollevato grande preoccupazione e sono noti gli “scontri” con la figlia Evelina, che ha chiesto per lui un amministratore di sostegno. In ultimo sono state diffuse alcune immagini scattate al seggio elettorale di San Severino Marche: il critico d’arte, che dal 2017 risiede in questo Comune, si è recato alle urne per votare per le elezioni regionali, insieme alla compagna Sabrina Colle e all’avvocato Giampaolo Cicconi. E, ancora una volta, Evelina Sgarbi ha commentato, rilasciando una dichiarazione tramite il suo avvocato Lorenzo Iacobbi. 🔗 Leggi su Dilei.it

