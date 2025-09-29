Vittorio Sgarbi il suo volto dopo la depressione | ecco le foto

Vittorio Sgarbi riappare in pubblico dopo il periodo di depressione e il ricovero al Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 73 anni, è andato a votare, per le regionali nelle Marche, nel Comune di San Severino Marche, dove è stato accolto dalla sindaca Rosa Piermattei. In quella regione ha fissato la residenza a partire dal 2017. Ad accompagnarlo al voto la compagna Sabrina Colle e l'avvocato Giampaolo Cicconi. Mentre a postare le foto del suo arrivo alle urne è stato lui stesso, che a corredo del post su Instagram ha scritto: " Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vittorio Sgarbi, il suo volto dopo la depressione: ecco le foto

