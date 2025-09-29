Vittorio Sgarbi al voto nelle Marche | le prime foto dopo il ricovero

Vittorio Sgarbi riappare in pubblico dopo mesi di assenza. Il critico d’arte 73enne ha postato sui suoi social alcune fotografie che lo ritraggono al voto, domenica 28 settembre, a San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove ha fissato la sua residenza dal 2017. Visibilmente dimagrito e vestito con un completo nero, si è presentato al seggio per le Regionali con la compagna Sabrina Colle e l’avvocato Giampaolo Cicconi. «Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei», ha aggiunto assieme a uno scatto che lo ritrae di fronte a un’opera d’arte e a un’altra immagine della sua firma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

