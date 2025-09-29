Vittorio Sgarbi al voto nelle Marche | le prime foto dopo il ricovero
Vittorio Sgarbi riappare in pubblico dopo mesi di assenza. Il critico d’arte 73enne ha postato sui suoi social alcune fotografie che lo ritraggono al voto, domenica 28 settembre, a San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove ha fissato la sua residenza dal 2017. Visibilmente dimagrito e vestito con un completo nero, si è presentato al seggio per le Regionali con la compagna Sabrina Colle e l’avvocato Giampaolo Cicconi. «Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei», ha aggiunto assieme a uno scatto che lo ritrae di fronte a un’opera d’arte e a un’altra immagine della sua firma. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi
Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni
Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”
“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno
Vittorio Sgarbi al voto nelle Marche, le prime foto dopo la depressione e il ricovero - X Vai su X
La nuova foto di Vittorio Sgarbi: il critico d'arte riappare (molto dimagrito) dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Sgarbi al voto nelle Marche: le prime foto dopo il ricovero - Il critico d’arte 73enne ha postato sui suoi social alcune fotografie che lo ritraggono al voto, domenica 28 settembre, a San Severino Marche ... Lo riporta msn.com
Elezioni regionali: urne aperte nelle Marche. In Valle d’Aosta un voto su tre al centodestra - Si sono chiuse ieri alle 23 le urne in Valle d’Aosta per le elezioni regionali mentre nelle Marche i seggi saranno aperti fino alle 15. Scrive repubblica.it