Vittorio Sgarbi al voto la figlia Evelina | ‘Il fantasma di sé stesso’

La denuncia di Evelina Sgarbi: ‘Operazione mediatica contro mio padre’. Evelina Sgarbi rompe il silenzio sulle immagini del padre Vittorio Sgarbi, critico d’arte e politico, al seggio per le elezioni regionali nelle Marche. La figlia denuncia che il padre sia stato condotto al seggio dopo un lungo viaggio di centinaia di chilometri, con l’obiettivo di fotografarlo e dimostrare che era in grado di esercitare i propri diritti. “Hanno postato persino la sua firma, chissà come mai. Ma è chiaro che sembra un’operazione orchestrata ad hoc per dimostrare preventivamente che sta benissimo ed è in grado di badare a se stesso”, afferma Evelina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Vittorio Sgarbi al voto, la figlia Evelina: ‘Il fantasma di sé stesso’

