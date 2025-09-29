Vittorio Sgarbi al seggio la figlia Evelina | Operazione strumentale condotto lì dopo centinaia di chilometri solo per le foto

Fanpage.it | 29 set 2025

La figlia di Vittorio Sgarbi parla a Fanpage.it attraverso il suo legale: "Le foto al seggio sono l'ennesima dimostrazione che mio padre ha bisogno di protezione. Non solo legale, ma soprattutto umana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

