Vittorio Feltri a Fuori dal coro la mazzata ai giudici | caso Stasi peggio di Tortora
“Il povero Stasi è in galera da parecchi anni, mentre Enzo Tortora dopo un anno e mezzo fu assolto perché venne accolta la mia tesi”. Lo ha detto Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, intervenendo a “Fuori dal Coro”, il programma di Rete 4 condotta dal giornalista Mario Giordano. “Stasi è innocente” Feltri ha sempre sostenuto che l'ex studente bocconiano fosse innocente. In un'intervista rilasciata a La Vita in Diretta lo scorso maggio, il direttore de Il Giornale aveva detto: “Ne hanno messo in galera uno a caso”. E ancora: “Certo che ho sempre difeso il ragazzo. Lo ripeterò mille volte che in primo grado è stato assolto per assenza di prove. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: vittorio - feltri
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Garlasco, l’accusa di Vittorio Feltri su Alberto Stasi e Andrea Sempio
Veronica Gentili compie 43 anni, la morte dei genitori, il "bacio" con Marco Travaglio, la lite con Vittorio Feltri. «La bellezza mi ha aiutato, poi serve avere anche altro»
"Il povero Stasi è in galera da parecchi anni, mentre Enzo Tortora dopo 1 anno e mezzo fu assolto". Vittorio Feltri a #Fuoridalcoro sull'innocenza (secondo lui) di Alberto Stasi nel caso di #Garlasco - X Vai su X
Domenica 28 settembre, nel nuovo appuntamento con "Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano ospiterà Vittorio Feltri per ripercorrere con lui il caso Garlasco, con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunt - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Feltri, a Fuori dal coro la mazzata ai giudici: caso Stasi peggio di Tortora - “Il povero Stasi è in galera da parecchi anni, mentre Enzo Tortora dopo un anno e mezzo fu assolto perché venne accolta la mia ... iltempo.it scrive
Vittorio Feltri a Fuori dal Coro per il caso Garlasco - Fuori dal Coro: il caso Garlasco al centro del programma di Mario Giordano. Secondo davidemaggio.it