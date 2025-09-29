Vittorio Feltri a Fuori dal coro la mazzata ai giudici | caso Stasi peggio di Tortora

“Il povero Stasi è in galera da parecchi anni, mentre Enzo Tortora dopo un anno e mezzo fu assolto perché venne accolta la mia tesi”. Lo ha detto Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, intervenendo a “Fuori dal Coro”, il programma di Rete 4 condotta dal giornalista Mario Giordano. “Stasi è innocente” Feltri ha sempre sostenuto che l'ex studente bocconiano fosse innocente. In un'intervista rilasciata a La Vita in Diretta lo scorso maggio, il direttore de Il Giornale aveva detto: “Ne hanno messo in galera uno a caso”. E ancora: “Certo che ho sempre difeso il ragazzo. Lo ripeterò mille volte che in primo grado è stato assolto per assenza di prove. 🔗 Leggi su Iltempo.it

