Vittorie del Casale Fattoria e del Prato Nord Una raffica di gol tra La Pietà e Viaccia

Un turno tutt’altro che avaro di gol, la seconda giornata del campionato di Prima Categoria che è andata in archivio ieri. Un bilancio nel complesso positivo per la squadre della provincia, con una sola sconfitta. E dai primi centottanta minuti della competizione, è forse già possibile trarre le prime impressioni di massima per provare ad individuare le formazioni che possono ambire ad una stagione da prime della classe (o quasi, perché come sempre sarà il terreno di gioco a dover esprimere ogni verdetto). Partendo ad esempio dal girone B, con il Casale Fattoria che può intanto festeggiare: una doppietta di Baldi ha permesso al Casale Fattoria di battere tra le mura interne il San Miniato e di salire a quota 4 punti in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

