Vittoria nel nome di Sabbatini Possanzini | | Bel primo tempo

Vince e convince la Maceratese che trova la prima vittoria in campionato all’Helvia Recina-Pino Brizi, nel segno di Augusto Sabbatini, ricordato dal popolo biancorosso (nella foto l’omaggio alla famiglia dell’ex capitano scomparso in settimana). Seconda vittoria consecutiva senza subire gol nell’arco di tre giorni per i biancorossi e tre punti di fondamentale importanza sia per la classifica perché ottenuti contro una diretta concorrente, sia per il morale. Soddisfatto il tecnico Matteo Possanzini: "Il primo tempo è stata una bellissima partita. La Sammaurese è stata una piacevole sorpresa, perché ci veniva a prendere alta e aggresiva nei duelli individuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

