Vita sociale le lucertole muraiole probabilmente ne hanno una più intensa della nostra almeno in città

Wired.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio ha analizzato l'effetto dell'urbanizzazione sul comportamento animale, mostrando come vivere in città rende questi animali più socievoli. 🔗 Leggi su Wired.it

Vita sociale, le lucertole muraiole probabilmente ne hanno una più intensa della nostra (almeno in città)

