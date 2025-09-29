Visite spaventose in non sono umano | le 8 più inquietanti

Il videogioco indie No, I’m Not A Human si distingue per la sua atmosfera horror unica e il suo gameplay che mette alla prova la capacità dei giocatori di distinguere tra umani e “visitatori”. Questi ultimi sono creature provenienti dal sottosuolo, capaci di imitare l’aspetto e il comportamento delle persone reali. La scelta di chi accogliere in casa può avere conseguenze fatali, rendendo l’esperienza particolarmente tesa e imprevedibile. caratteristiche principali del gameplay. Nel corso del gioco, le possibilità di selezione degli ospiti sono soggette a una casualità che rende ogni partita diversa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

