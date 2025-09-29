Visite medico-sportive | gli esami da fare per il cuore a seconda dello sport da praticare
In occasione della giornata mondiale del cuore, il professor Daniele Andreini spiega quali sono le visite cardiologiche da eseguire prima di iniziare un’attività sportiva, a seconda della categoria e dell’età. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: visite - medico
Visite ‘fantasma’ e compensi in nero: sequestrati 360mila euro a medico e professore universitario
Intascava i soldi delle visite, medico indagato per peculato
Visite in ospedale "non registrate", medico accusato di peculato: sequestrati 360mila euro
Praticare sport in sicurezza significa conoscere le proprie condizioni di salute. Le visite medico-sportive sono fondamentali per valutare lo stato fisico e ottenere il certificato necessario per attività agonistiche e non agonistiche. Da Punto Medico Campos - facebook.com Vai su Facebook
L'importanza degli esami per il cuore - Nella giornata mondiale del cuore 2025, il professor Daniele Andreini ci spiega quali visite cardiologiche eseguire prima di iniziare determinati sport. Da gazzetta.it
Visite mediche post Covid per l’agonismo. Sport nel caos, lunghe attese per i certificati - La nuova norma ha accorciato il periodo prima della ripresa, ma gli enormi numeri di positivi hanno fatto tappo alla medicina sportiva Firenze, 2 febbraio 2022 - Lo riporta lanazione.it