Visite guidate per Gaza - la Basilica dell' Annunziata
Dopo l'esempio delle guide umbre ad Assisi, che hanno lanciato l'iniziativa ad agosto 2025, e delle guide di Firenze, anche le guide napoletane organizzano visite guidate con raccolta fondi a favore di Emergency, per Gaza. Il complesso dell'Annunziata, al quale dedicheremo la nostra visita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
