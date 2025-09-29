Vision Quest esplora il trauma intergenerazionale tra padri e figli

il ritorno di paul bettany nel ruolo di vision nella nuova serie disney+ "vision quest". La figura di Paul Bettany, attore noto per aver interpretato il personaggio di Sintezoide Visione, tornerà a vestire i panni del protagonista nella prossima produzione originale di Disney+. La serie, intitolata "Vision Quest", rappresenta un nuovo capitolo nel Marvel Cinematic Universe (MCU) e si inserisce come parte integrante della trilogia iniziata con WandaVision. anticipazioni sulla trama e temi principali. Durante una partecipazione al Los Angeles Comic Con, Bettany ha condiviso alcuni dettagli riguardo alla narrazione.

