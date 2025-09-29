"Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante l’espulsione di Zoia siamo sicuramente soddisfatti della nostra prestazione. È stata una partita positiva da parte di tutti per spirito, concentrazione e voglia". È un Denis Tonucci fiero di ciò che la Vis è riuscita a dimostrare contro il Gubbio. Una reazione di orgoglio e qualità quella messa in campo dai biancorossi nonostante una direzione arbitrale ancora una volta contraria: "Credo ci sia stata una gestione dei cartellini totalmente errata. Nei nostri confronti sono stati infatti utilizzati dei metodi di valutazione non corretti che ci hanno molto penalizzato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, resta la rabbia ma c’è anche fiducia. Tonucci: "Deve essere un punto di ripartenza"