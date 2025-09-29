Vis resta la rabbia ma c’è anche fiducia Tonucci | Deve essere un punto di ripartenza

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante l’espulsione di Zoia siamo sicuramente soddisfatti della nostra prestazione. È stata una partita positiva da parte di tutti per spirito, concentrazione e voglia". È un Denis Tonucci fiero di ciò che la Vis è riuscita a dimostrare contro il Gubbio. Una reazione di orgoglio e qualità quella messa in campo dai biancorossi nonostante una direzione arbitrale ancora una volta contraria: "Credo ci sia stata una gestione dei cartellini totalmente errata. Nei nostri confronti sono stati infatti utilizzati dei metodi di valutazione non corretti che ci hanno molto penalizzato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vis resta la rabbia ma c8217232 anche fiducia tonucci deve essere un punto di ripartenza

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, resta la rabbia ma c’è anche fiducia. Tonucci: "Deve essere un punto di ripartenza"

In questa notizia si parla di: resta - rabbia

Tatiana travolta e uccisa: "Persi tutto, resta la rabbia. I giovani ignorano i rischi"

Cifre inverosimili per chi parte, ma anche per chi resta in città: così si creano malessere e rabbia

Cerca Video su questo argomento: Vis Resta Rabbia C8217232