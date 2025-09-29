Vis resta la rabbia ma c’è anche fiducia Tonucci | Deve essere un punto di ripartenza
"Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante l’espulsione di Zoia siamo sicuramente soddisfatti della nostra prestazione. È stata una partita positiva da parte di tutti per spirito, concentrazione e voglia". È un Denis Tonucci fiero di ciò che la Vis è riuscita a dimostrare contro il Gubbio. Una reazione di orgoglio e qualità quella messa in campo dai biancorossi nonostante una direzione arbitrale ancora una volta contraria: "Credo ci sia stata una gestione dei cartellini totalmente errata. Nei nostri confronti sono stati infatti utilizzati dei metodi di valutazione non corretti che ci hanno molto penalizzato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: resta - rabbia
Tatiana travolta e uccisa: "Persi tutto, resta la rabbia. I giovani ignorano i rischi"
Cifre inverosimili per chi parte, ma anche per chi resta in città: così si creano malessere e rabbia
Genoa, la rabbia per Bologna resta , ma la Coppa Italia può seppellire tutto Maurizio Moscatelli Il rigore che ha dato il successo alla squadra emiliana non è stato digerito: giovedì a Marassi all’Empoli si chiede di essere un salutare colpo di spugna La rabbia h - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, la rabbia per Bologna resta , ma la Coppa Italia può seppellire tutto - X Vai su X