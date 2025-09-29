Violenza sull’ex coniuge 45enne arrestato dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 45enne di Avellino, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti dell’ex coniuge, è stato condannato a 3 anni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto in carcere. L’attività si inserisce nel quadro della costante azione di controllo del territorio svolta dall’Arma, finalizzata a garantire sicurezza e legalità. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

