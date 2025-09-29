Violenza davanti ad un locale di via Milano | maxi rissa nella notte
Nella nottata tra domenica 28 e lunedì 29 settembre si è verificata una maxi rissa in via Milano a Parma, nei pressi di un bar. I contorni della vicenda non sono ancora chiari ma, secondo le prime informazioni, due gruppetti di persone sarebbero rimaste coinvolte nel confronto violento. L'allarme. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Crema, si avvicina a una ragazza e la palpeggia davanti al bar: violenza sessuale in pieno centro
Violenza sessuale in centro a Crema, si avvicina a una ragazza e la palpeggia davanti al bar
Coltellate in pieno centro, davanti a tutti. Violenza folle in Italia: chi è l’aggressore
? un padre brutalmente pestato davanti ai figli piccoli e alla moglie incinta Trieste sconvolta da una violenza che lascia senza parole. Emergono nuovi particolari, denuncia ai Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Via Roma, ancora botte e violenza davanti al kebab: allo studio un provvedimento per ridurre gli orari di apertura - TREVISO – Cerca di allontanare due ubriachi dal suo locale e viene ferito alla testa da una bottigliata. Si legge su ilgazzettino.it
Picchia una donna in strada, poi la rissa davanti al bar: ancora episodi di violenza in città - via Settefontane dove la polizia locale è intervenuta per due fatti distinti. Lo riporta ilgazzettino.it