Violento incidente poi la lite | uomo accoltellato al petto nel tentativo di separarli

Incidente con accoltellato a Pomigliano, ieri sera.Un tamponamento aveva coinvolto un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo. Dopo l’urto era scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale avevano assistito alcuni clienti di un bar vicino. Uno di questi (54enne), probabilmente per separare i due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: violento - incidente

Violento incidente all'alba, auto sbanda e finisce contro gli alberi: 3 feriti

Incidente a Bergamo, violento scontro tra auto e scooter: morta una donna

Incidente in via Roma, violento scontro auto-scooter: due feriti in prognosi riservata

Un violento incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in via Traverse, a Sala Consilina, dove una motocicletta e un'automobile si sono scontrate in maniera estremamente violenta. Nell’impatto sono rimasti gravemente feriti due giovani, le cui condizioni - facebook.com Vai su Facebook

Schianto violento tra moto e furgone, 52enne in codice rosso all'ospedale - È ricoverato all'ospedale dei Castelli un uomo di 52 anni che, mentre era in sella ad una moto, è rimasto ... Segnala ilmessaggero.it

Violento scontro tra due auto a Catanzaro: muore sul colpo un uomo e sua figlia di 7 anni - Nello scontro tra due auto sono morti un uomo di 35 anni e sua figlia di 7 anni mentre viaggiavano in viale Emilia a Catanzaro. Lo riporta fanpage.it