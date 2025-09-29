Violante Placido e Piotta inaugurano il Festival delle Passeggiate 2025

Roma torna a camminare e a raccontarsi. Sabato 4 ottobre prende il via la terza edizione del Festival delle Passeggiate 2025 – Tutte le strade portano a te, il progetto di Dominio Pubblico ETS con la direzione artistica di Giulia Ananìa e Tiziano Panici, che fino al 9 novembre trasformerà il Municipio XIV in un palcoscenico diffuso. Ad aprire il festival sarà una coppia d’eccezione: Violante Placido e Tommaso “Piotta” Zanello, insieme al compositore Francesco Santalucia, con la passeggiata narrativa-musicale “La montagna del sapone”, in programma sabato 4 ottobre alle 10:30 a Primavalle (meeting point Piazza Clemente XI). 🔗 Leggi su Funweek.it

Violante Placido e Piotta inaugurano il Festival delle Passeggiate 2025 - Dal 4 ottobre al 9 novembre, la Capitale diventa un grande atlante a cielo aperto: musica, storie e poesia per riscoprire Primavalle, Pineta Sacchetti e i quartieri del Municipio XIV. Scrive funweek.it

