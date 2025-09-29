Vincenzo Schettini a Firenze Il prof più amato del web presenta il libro ' La vita che ci piace'

Firenze, 29 settembre 2025 - Vincenzo Schettini presenta il libro 'La vita che ci piace ' iI 1 ottobre da Giunti Odeon a lle ore 18,30. Un racconto profondo ed emozionante, in cui scienza e sentimenti si uniscono in un incastro perfetto. Una toccante lezione non solo di fisica, ma soprattutto di vita, firmata dal prof che tutti noi avremmo voluto incontrare tra i banchi di scuola. È possibile che la fisica ci aiuti a comprendere non solo il mondo intorno a noi, ma anche quello dentro di noi? Può davvero la scienza spiegare i meccanismi che scatenano le nostre emozioni? Per formulare una possibile risposta, Vincenzo Schettini, il prof più amato del web, ci accompagna attraverso una storia che esplora a fondo le complessità dell’animo umano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vincenzo Schettini a Firenze. Il prof più amato del web presenta il libro 'La vita che ci piace'

In questa notizia si parla di: vincenzo - schettini

Vincenzo Schettini, Vita Privata: Ecco Chi E’ Il Compagno!

Giffoni 55, Day 4: in programma I Puffi – Il film, Ambra Angiolini, Vincenzo Schettini e Naska

Maturità 2025, Vincenzo Schettini invita gli studenti a riflettere sul “silenzio” agli orali: “Dietro c’è un disagio, ma la protesta va fatta diversamente”

Appuntamento a domani, domenica 28 settembre in prima serata su Italia1, con il Prof. Vincenzo Schettini de "La Fisica Che Ci Piace" #LeIene - facebook.com Vai su Facebook

Notte europea dei ricercatori, a Bari Vincenzo Schettini e Sergio Rubini: "Noi città universitaria" - VIDEO - https://telebari.it/attualita/225994-notte-europea-dei-ricercatori-a-bari-vincenzo-schettini-e-sergio-rubini-noi-citta-universitaria-video.html… - #Bari #Notizi - X Vai su X

Vincenzo Schettini, chi è: “Mi sono sentito giudicato”/ Fisico e divulgatore: “Nessuno è sbagliato” - Vincenzo Schettini, chi è il professore di fisica più famoso del web? Secondo ilsussidiario.net

Bari, Vincenzo Schettini protagonista della Notte europea dei ricercatori - Ospite d’eccezione della Notte Europea dei Ricercatori, il fisico e divulgatore Vincenzo Schettini. Come scrive quotidianodelsud.it