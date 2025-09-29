Vincenzo Comunale a bordo di MSC World Europa

La comicità di Vincenzo Comunale, noto volto televisivo per la sua partecipazione al programma “Zelig”, sale a bordo di MSC World Europa lunedì 6 ottobre alle ore 15.30, durante la sosta nel porto di Napoli, per dar voce con la consueta ironia alla sua generazione (a metà tra millennials e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La comicità di Vincenzo Comunale, noto volto televisivo per la sua partecipazione al programma "Zelig", sale a bordo di Msc World Europa, lunedì 6 ottobre alle ore 15.30, durante la sosta nel porto di Napoli

Lunedì 6 ottobre 2025, la nave MSC World Europa accoglierà i visitatori napoletani a bordo per un cocktail di benvenuto seguito dalla visione dello spettacolo di Vincenzo Comunale, noto comic

