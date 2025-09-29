Vince Porta San Benedetto A lei il Palio di San Michele
La magnifica Porta di San Benedetto dei priori Marco Pannacci e Stefania Comodi, ha vinto i " Giochi de le Porte " ed ha conquistato il Palio di San Michele Arcangelo del 2025. E’ questo il verdetto finale di un’edizione particolarmente bella, con le quattro contrade che si sono affrontate con agonismo, in un sostanziale equilibrio di valori, con la gara finale della corsa a pelo spettacolare e determinante per la classifica finale. Le prove hanno avuto questo andamento: nella corsa a cronometro con i carretti, il primo posto è stato conquistato dal somaro Barbaro di Porta San Benedetto, condotto dall’auriga Andrea Monacelli e dal frenatore Giovanni Vannozzi: ha compiuto il percorso in 1’ 57" e 87, imponendosi su Uragano di San Martino (2’2’’99), Contrappasso di San Donato (2’4’’71) e Vespro di S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Porta Signina vince il Palio di Cori
L’Inter vince anche a Cagliari e porta a casa altri 3 punti! Partita giocata a buon livello, rischiato poco nel concreto, ma abbiamo sofferto non riuscendo a chiuderla fino al raddoppio di Pio Esposito. Ma alla fine bene così, serve macinare punti e prendere fiduci - X Vai su X
? TRE PUNTI! Il Baita Saviabona vince sul campo del Futsal Thiene e si porta a quattro punti dopo due giornate! In un primo tempo con entrambe le squadre chiuse, il Baita prima sblocca con una splendida combinazione Terreran-Tomassini che porta al g - facebook.com Vai su Facebook
Corri con Martina, a San Benedetto vince la solidarietà per il reparto di oncologia. Collini e Strazzella si impongono nella gara competitiva - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Centinaia di atleti hanno preso parte alla decima edizione di Corri Con Martina, valida anche per l’assegnazione del Memorial Domenico Mozzoni. Segnala corriereadriatico.it