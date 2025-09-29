Vince Porta San Benedetto A lei il Palio di San Michele

La magnifica Porta di San Benedetto dei priori Marco Pannacci e Stefania Comodi, ha vinto i " Giochi de le Porte " ed ha conquistato il Palio di San Michele Arcangelo del 2025. E’ questo il verdetto finale di un’edizione particolarmente bella, con le quattro contrade che si sono affrontate con agonismo, in un sostanziale equilibrio di valori, con la gara finale della corsa a pelo spettacolare e determinante per la classifica finale. Le prove hanno avuto questo andamento: nella corsa a cronometro con i carretti, il primo posto è stato conquistato dal somaro Barbaro di Porta San Benedetto, condotto dall’auriga Andrea Monacelli e dal frenatore Giovanni Vannozzi: ha compiuto il percorso in 1’ 57" e 87, imponendosi su Uragano di San Martino (2’2’’99), Contrappasso di San Donato (2’4’’71) e Vespro di S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

vince porta san benedetto a lei il palio di san michele

