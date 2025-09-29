Villarreal-Juventus Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La Juventus spera di tornare al successo nella trasferta del De la Ceramica contro il Villarreal, valida per la seconda giornata del girone unico della Champions League. I bianconeri sono ancora imbattuti in questa stagione ma sono reduci da tre pareggi consecutivi e sperano di sbloccarsi. Il problema principale della squadra di Tudor riguarda al . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

Conceicao Juventus, ottimi segnali dalla Continassa: è atteso di nuovo in gruppo, tutti gli aggiornamenti verso il Villarreal

Villarreal-Juventus Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l'orario, le probabili formazioni, le ultime notizie

Tudor, diretta conferenza Champions Villarreal-Juve: tutte le dichiarazioni - L'allenatore si è poi soffermato sulle condizioni di Bremer e Thuram: "Hanno dei problemini che non permettono loro di giocare in Champions, ma dovrebbero farcela per il match contro il Milan".