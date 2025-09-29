Nel corridoio che porta alla Champions, la Juve arriva con un dubbio grande quanto un reparto. Thuram è il motore che accende le transizioni e copre i metri scomodi; il fastidio al polpaccio è catalogato come indurimento senza allarmi, ma abbastanza da imporre cautela. Qui si gioca la partita dentro la partita: forzare il rientro per un crocevia europeo già pesante o preservarlo in vista dello scontro diretto con il Milan? La risposta, filtrata tra sensazioni del giocatore e dati dello staff, nascerà dopo la rifinitura. Il dilemma di Tudor: rischiare o preservare. Il calendario non aiuta. Il Villarreal chiede gamba e lucidità, il Milan chiede personalità e continuità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Villarreal–Juve, rebus Thuram: le mosse di Tudor in mezzo al campo